“Il Milan non sta benissimo mentalmente, ma vuole vincere a tutti i costi contro un’ottima Fiorentina. I rossoneri credono nel loro progetto”

Il giornalista Antonio Vitiello, direttore di Milannews.it, è intervenuto a Radio Toscana per commentare la situazione in casa Milan, in vista della gara contro la Fiorentina: “La squadra ha subito una flessione mentale; non è una squadra in forma, dal punto di vista psicologico. Credo, comunque, che il Milan farà di tutto per vincere l’ultima gara del 2022. Pioli recupera pedine importanti come Giroud e Theo Hernandez, ma anche Leao dal primo minuto”.

Sulla società rossonera: “Essere un dirigente lungimirante significa anche non lasciarsi condizionare dai risultati: se tu hai progetti a lungo termine, li porti avanti. Inoltre, a breve verrà annunciato il nuovo ad del Milan. In ogni caso, questa prima parte di stagione ha visto i rossoneri protagonisti”.

Su Leao: “Il giocatore è indiscutibile, fortissimo. Dopo un periodo così e così, Pioli ha tentato, secondo me, di metterlo un attimo in riga. Lui e Theo Hernandez devono tornare a essere decisivi, ma soprattutto il portoghese. Ci sta che si rilassino per non disperdere energie in vista del Mondiale, ma serve vincere contro un’ottima Fiorentina: ha una bella rosa, ha giocatori di grande qualità in tutti i reparti“.