Il Milan pareggia in extremis ed evita al Genoa di accorciare sulla Fiorentina. L’Inter batte il Napoli e si porta al secondo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nei match di mercoledi sera oltre al pareggio della Fiorentina al Franchi contro il Sassuolo, il Milan pareggia contro il Genoa evitando alla squadra rossoblu di accorciare sulla compagine di Prandelli stessa; a Marassi termina 2-2. Al Bentegodi di Verona, Sampdoria corsara sull’Hellas con i blucerchiati che si impongono per 2-1. Spezia-Bologna termina 2-2, così come finisce in pari tra Parma e Cagliari, con il match del Tardini che termina a reti bianche. Grazie ad un rigore di Lukaku l’Inter di Antonio Conte si impone contro il Napoli candidandosi a vera antagonista per lo scudetto al Milan di Pioli.

La NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Milan 28, Inter 27, Juventus 24, Napoli 23, Sassuolo 23, Roma 21, Verona 19, Lazio 18, Atalanta 18, Udinese 14, Sampdoria 14, Cagliari 13, Bologna 13, Parma 12, Benevento 12, Spezia 11, Fiorentina 10, Genoa 7, Torino 6, Crotone 6.