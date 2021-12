Il Milan passeggia a Empoli e stacca il Napoli, sconfitto in casa dallo Spezia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Con le due partite in programma alle 20.45 si è chiuso ufficialmente il girone d’andata della Serie A. Larga vittoria del Milan a Empoli, un 4-2 con cui i rossoneri hanno risposto all’Inter. Vantaggio di Kessie e pareggio di Bajrami, poi ancora Kessie e nella ripresa Florenzi e Theo Hernandez hanno chiuso il match. Nel finale, su rigore, il gol della bandiera di Pinamonti.

A Napoli invece è arrivata l’impresa dello Spezia, che ha vinto 1-0 grazie all’autogol di Juan Jesus nel primo tempo. I partenopei hanno poi attaccato per tutta la partita, vedendosi annullare due gol, ma non sono riusciti a trovare lo spunto giusto per pareggiare.

La nuova classifica di Serie A: Inter 46, Milan 42, Napoli 39, Atalanta 38, Juventus 34, Fiorentina, Roma 32, Lazio 31, Empoli, Bologna 27, Torino 25, Sassuolo, Verona 24, Udinese, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, Genoa 11, Cagliari 10, Salernitana 8.