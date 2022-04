Il Milan pensa già alla Fiorentina… ma con calma: Pioli concede tanto riposo ai suoi giocatori

Dopo la grande vittoria in rimonta sulla Lazio di ieri sera, l’ex allenatore della Fiorentina e attualmente ai rossoneri Stefano Pioli, ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori. La squadra milanista dunque si ritroverà a Milanello nella giornata di mercoledì per cominciare a preparare la partita contro la Fiorentina, in programma domenica 1 maggio alle 15:00. A riportarlo è Milannews.

La squadra viola invece, prima dei rossoneri, dovrà affrontare al Franchi l’Udinese nel recupero della ventesima giornata di Serie A e si ritroverà al CS di Campo di Marte oggi pomeriggio alle 16:00.