Il Milan potrebbe davvero aggiudicarsi Tonali… con una formula a dir poco vantaggiosa

Sembrava fatta per l’Inter, e invece Sandro Tonali potrebbe approdare sull’altra sponda di Milano. Il centrocampista, sicuramente sondato anche dalla Fiorentina, potrebbe infatti sposare la causa di mister Pioli. E addirittura, con una formula che per Commisso sarebbe stata tutt’altro che fuori portata. Il Milan, infatti, ha proposto al Brescia un prestito oneroso a 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 25. Offerta che ha incontrato l’approvazione di Cellino, che al massimo vorrebbe trasformare il diritto in obbligo. In ogni caso, poco più di trenta milioni spalmati in due anni per uno degli astri nascenti del calcio italiano, sembrano davvero un bell’affare.

