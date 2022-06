Il Milan prova a sbolognare una zavorra alla Fiorentina: il sostituto di Callejon è sempre spagnolo?

La Fiorentina si prepara ad entrare nel vivo del calciomercato. Dopo aver compiuto numerosi passi avanti nella trattativa per Luka Jovic il ds Pradè starebbe visionando un altro profilo per l’attacco di Italiano. Secondo quanto riportato da Il Corriere delo Sport infatti, l’obiettivo viola sarebbe lo spagnolo Samu Castillejo, attualmente al Milan ma destinato a lasciare il capoluogo meneghino in questa finestra di mercato.

Il ventisettenne, fresco vincitore dello scudetto con il club rossonero, andrebbe a sostituire Josè Maria Callejon, destinato allo svincolo. D’altro canto, Castillejo è da tempo una zavorra per mister Pioli che cerca di sbolognarselo anche perché non gli trova spazio nei suoi piani offensivi.