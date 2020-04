Il Milan punta Dragowski? Ecco i motivi per i quali è destinato a rimanere a bocca asciutta

Negli scorsi giorni è emersa la voce secondo cui il Milan potrebbe puntare Dragowski come portiere per la prossima stagione. D’altronde sembra quasi certo l’addio di Donnarumma, che permetterebbe di fare cassa e soprattutto di non perderlo a zero l’anno successo. Ci sono però tantissimi motivi per i quali i tifosi della Fiorentina possono stare tranquilli. Dragowski non si muoverà da Firenze in primis perché ci sono altri ruoli che richiedono intervento sul mercato, e di certo non è il caso di investire anche sul portiere. Richiamare Lafont sarebbe ancora prematuro, con il rischio che il francesino ricada negli stessi errori del passato. Seconda di poi, la permanenza di Dragowski è stata fortemente voluta dalla società, e il polacco sta crescendo a vista d’occhio. Restare in riva all’Arno gli permetterà di migliorare ulteriormente, così da poter diventare una sicurezza per la squadra oppure assumere una valutazione importante negli anni a venire. Infine, il contratto da poco rinnovato simbolo di una volontà assoluta di blindarlo da parte della Fiorentina, che non ha intenzione di cambiare l’ennesimo portiere in pochi anni. Insomma, il Milan sembra destinato a doversi rassegnare: per sostituire Donnarumma, dovrà guardare altrove.