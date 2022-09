Il Milan punta Sportiello e si allontana da Terracciano. Ma la situazione del numero uno della Fiorentina è tutt’altro che definita

Nei giorni scorsi era emersa la voce di un interessamento per Pietro Terracciano da parte del Milan. I rossoneri, in attesa del ritorno di Maignan dall’infortunio, vorrebbero rinnovare il proprio parco portieri dal momento che a giugno saluteranno sia Tatarusanu che Mirante. Secondo l‘Eco di Bergamo, tuttavia, nel frattempo il Milan si è spostato sulla pista che porta a Marco Sportiello, ex viola ritenuto più raggiungibile.

Si consolida dunque la posizione di Terracciano a Firenze, anche se la sua situazione resta da definire. La Fiorentina e soprattutto Italiano vedono in lui il portiere titolare, ma il suo contratto scade nel 2023 e ad oggi non si registrano novità in merito al rinnovo. Che, inevitabilmente, dovrà prevedere un aumento dell’ingaggio dato che al momento nella rosa viola soltanto Bianco e Cerofolini guadagnano meno di Terracciano.