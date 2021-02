Il Milan sbanca l’Olimpico e insegue l’Inter, la Roma arriverà a Firenze con una sconfitta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si chiude con la vittoria del Milan all’Olimpico la 24esima giornata di Serie A: successo netto, per 2-1, sulla Roma a cui non è bastato il gol del solito Veretout. Nel primo tempo vantaggio rossonero con il rigore di Kessie, quindi il pari giallorosso e poi un altro ex viola come Rebic firma la vittoria per la squadra di Pioli.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 56, Milan 52, Juventus*, Atalanta 46, Roma 44, Lazio, Napoli* 43, Sassuolo*, Verona 35, Sampdoria 30, Bologna, Udinese 28, Genoa 26, Fiorentina, Benevento, Spezia 25, Torino* 20, Cagliari 18, Parma 15, Crotone 12.

*una partita in meno