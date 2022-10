Il Milan si ferma a Torino: non perdeva fuori casa… dalla partita con la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Era ormai quasi un anno che il Milan non perdeva fuori casa in Serie A, dal novembre 2021 quando si arrese alla Fiorentina nel 4-3 del ‘Franchi’: stasera per gli uomini di Pioli è arrivata però una battuta d’arresto contro il Torino di Juric. Vittoria granata per 2-1, decisa nel primo tempo con le reti in due minuti di Djidji e Miranchuk. A metà ripresa il gol di Messias, con un fallo però clamoroso su Bongiorno non rilevato da Abisso. Abbaglio inutile però ai fini del risultato finale.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 32, Atalanta 27, Milan 26, Lazio 24, Inter 24, Roma, Juventus 22, Udinese 22, Torino 17, Salernitana 16, Sassuolo 15, Fiorentina 13, Empoli 11, Bologna 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Verona 5, Cremonese 5.