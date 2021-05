“Il Milan sta pensando a Vlahovic e potrebbe provarci davvero. Non so quanto Dusan possa essere disponibile a rinnovare con la Fiorentina”

A CM.IT TV ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando, intervenendo sul futuro di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: “Dusan è un giocatore fantastico. Il problema è che la Fiorentina adesso dovrà affrontare un rinnovo e non so quanto il giocatore sia disponibile in tal senso. Il Milan da quello che so ci sta pensando davvero e potrebbe provarci. La strada ipotizzata da Commisso per i risultati sembra ancora lontana e il ragazzo pensa già al grande salto. Se arriva un’offerta importante Commisso ci penserebbe”.