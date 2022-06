Il Milan studia il colpo a centrocampo: Pioli vuole un ex Fiorentina

Dopo solo tre stagioni dal suo arrivo nella capitale, e la brusca rottura con la Fiorentina, l’avventura di Jordan Veretout alla Roma sembra essere al termine. Dopo le prime due stagioni, in cui il centrocampista francese ha trascinato il centrocampo giallorosso, con l’arrivo di José Mourinho a Trigoria i rapporti sembrano essere ai minimi. L’acquisto di Sergio Oliveira dal Porto, voluto fortemente dal tecnico portoghese, per il giocatore è stato un segnale equivocabile tanto che ha incaricato subito il suo procuratore di trovargli una nuova sistemazione.

L’ex centrocampista della Fiorentina, nonostante gli ultimi 12 mesi non proprio esaltanti, possiede comunque un buon mercato tanto che è già pronto ad ufficializzare la sua nuova squadra. Il francese non rinnoverà con la Roma e passerà a parametro zero al Milan: sarà il primo regalo di Maldini e Massara a Stefano Pioli, che conosce il mediano bene il mediano già allenato proprio a Firenze.