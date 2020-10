Il Milan su Milenkovic a gennaio: Ecco perchè la finestra invernale di calciomercato potrà agevolare i rossoneri

Il Milan a gennaio può tornare alla carica per Nikola Milenkovic. Se i rossoneri, infatti, dovessero superare il girone di Europa League e in campionato fossero in lotta per un posto Champions, ecco che secondo quanto riporta Calciomercato.com, presenterebbero una nuova offerta alla Fiorentina per il centrale serbo. Ricordiamo che Milenkovic ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022.

