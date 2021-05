Il Milan torna a vincere contro il Benevento. Gli Stregoni restano a -3 dalla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera il Milan vince tra le mura amiche per 2-0 contro il Benevento. I rossoneri sbloccano la gara dopo 6 minuti con una bell’azione finalizzata da Calhanoglu. La squadra Pioli ha altre occasioni da gol ma non le concretizza, e anche la formazione sannita si rende più di una volta pericoloso dalle parti di Donnarumma. Nella ripresa Theo Hernadez trova il 2-0 al 60′. La gara resta combattuta fino all’ultimo minuto ma gli ospiti non trovano il gol per diminuire lo svantaggio. Con questo risultato il Milan ritrova la vittoria dopo due partite e torna momentaneamente al secondo posto salendo a 69, mentre la squadra allenata da Pippo Inzaghi resta terzultimo a quota 31, a tre lunghezze dalla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 82, Milan 69, Atalanta 68, Juventus, Napoli 66, Lazio* 61, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria, Verona 42, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina, Spezia 34, Benevento, Cagliari, Torino* 31, Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)