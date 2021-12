Il Milan torna su Milenkovic: spunta una clausola nel contratto del serbo

L’infortunio di Simon Kjaer, che nelle prossime ore si opererà in artroscopia al ginocchio, potrebbe costringere il Milan a tornare sul mercato per acquistare un difensore centrale. Per il club rossonero potrebbe tornare di moda il nome di Nikola Milenkovic. Già in passato il difensore della Fiorentina è stato accostato al Milan, ma non se n’è mai fatto di niente.

Adesso però, come si legge su La Gazzetta della Sport, tutto potrebbe cambiare: la richiesta del club di Commisso si è abbassata. Non più quaranta milioni di euro per Milenkovic, che in estate ha rinnovato con una clausola rescissoria: per quindici milioni di euro il serbo può dire addio alla Fiorentina.

Nella lista dei possibili candidati per gennaio potrebbe entrare anche Luiz Felipe della Lazio, che ha 24 anni con un contratto in scadenza a giugno 2022.