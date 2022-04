Il Milan va in ritiro per preparare la sfida con la Fiorentina: scalpita Ibrahimovic

Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bologna, è alle stelle l’entusiasmo in casa Milan. Domenica i rossoneri affronteranno la Fiorentina (calcio d’inizio alle 15:00) in un San Siro completamente sold-out.

Per preparare meglio la partita contro la squadra di Vincenzo Italiano, Stefano Pioli ha optato per il ritiro domani: nessun cambio di abitudini, ma con la partita al pomeriggio della domenica il tecnico rossonero ha l’abitudine di richiamare i suoi già dalla sera precedente.

L’ex allenatore della Fiorentina potrà contare anche su Ibrahimovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo svedese non giocherà dal 1’ a meno di clamorose sorprese, ma entrerà nella ripresa al posto di Giroud. Ancora tutto da valutare il potenziale recupero di Bennacer: ieri si è allenato a parte ma registrando un passo avanti. Era in campo e lavorava con il pallone. Se oggi si unirà al gruppo sarà considerato disponibile per la partita contro la Fiorentina, altrimenti le chance diminuiranno.