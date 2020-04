Il Milan vuole anticipare di un anno il riscatto di Rebic. Ma la Fiorentina potrebbe rimetterci…

Molto probabilmente le strade di Ibrahimovic e del Milan, appena riunite, si separeranno nuovamente a fine stagione. Una questione che riguarda da vicino anche la Fiorentina. Il motivo è legato ad Ante Rebic, attaccante in prestito fino al 2021 dall’Eintracht Francoforte e sulla cui rivendita i viola hanno una percentuale che si aggira intorno al 50%. Ciò significa che se il Milan lo riscatterà, la Fiorentina incasserà circa la metà della somma. Somma che però è destinata a calare, o almeno questo è ciò che vogliono provare a fare i rossoneri. Secondo Sport Mediaset, infatti, il Milan vorrebbe anticipare di un anno il riscatto di Rebic ma abbassando la cifra che attualmente è di 25 milioni. Tutto ciò in modo da poter investire ancora più soldi per un attaccante forte che vada a sostituire Ibrahimovic. Di conseguenza diminuirebbe anche la cifra incassata dalla Fiorentina, che dunque spera che nel fallimento delle intenzioni del Milan.