Il Milan vuole riscattare Rebic in anticipo, la Fiorentina aspetta il suo gruzzolo: ecco le cifre

Secondo quanto riportato da calciomercato.com ci sarebbe già un’intesa di massima tra Milan e l’Eintracht Francoforte per il passaggio definitivo e anticipato in rossonero di Ante Rebic. Nell’operazione potrebbe rientrare anche Andrè Silva che farà il percorso inverso e si fermerà definitivamente in Germania. I rossoneri però vogliono chiudere l’affare indipendentemente dal portoghese. Anche la Fiorentina è presente nella trattativa e sta tenendo contatti con le parti perchè ai viola spetta il 50% della cifra versata per Rebic. Attualmente si parla di un costo complessivo per il riscatto del croato di 25 milioni di euro, che i rossoneri verseranno nelle casse Francoforte. A Firenze si aspettano con interesse nuovi sviluppi della vicenda.

0 0 vote Article Rating