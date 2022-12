Il Milan vuole Sportiello subito, ma l’Atalanta non è convinta. Un domino di portieri che potrebbe coinvolgere anche la Fiorentina

Sta diventando più complicata del previsto la ricerca di un nuovo portiere da parte del Milan. I rossoneri, alle prese con l’infortunio di Maignan, avevano individuato nell’ex Fiorentina Marco Sportiello il profilo ideale per sostituire temporaneamente il fuoriclasse francese. Una necessità dettata dal fatto che Tatarusanu e Mirante non danno le giuste garanzie, per una seconda parte di stagione in cui il Milan avrà pochissimo margine di errore se vorrà rientrare nella corsa al titolo.

Tuttavia, la strada per arrivare a Sportiello è tutt’altro che priva di ostacoli. L’Atalanta infatti sembra non avere intenzione di privarsene a gennaio (per giugno invece sarebbe già tutto fatto), considerando che poi dovrebbe cercare un altro vice Musso. In tal senso potrebbe fare al caso di Gasperini, nonostante gli attriti passati, il ritorno dal prestito di Gollini che a Firenze non trova spazio. In mezzo a questo intreccio c’è anche Cragno, che al momento rappresenta la prima alternativa sia per il Milan sia per la Fiorentina.