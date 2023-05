Il Milenkovic blindato. La sorpresa stagionale della Fiorentina è in attesa di una mossa importante della società

Quattro difensori centrali. Stesso ruolo ma situazioni contrattuali decisamente diverse l’uno dall’altro. La Fiorentina, da tempo, ha scelto di puntare decisamente su Nikola Milenkovic, che è stato blindato con un contratto lunghissimo con scadenza giugno 2027.

Lucas Martinez Quarta ha invece un accordo con il club viola che terminerà nel 2025, nel suo caso la società si è garantita un’opzione-rinnovo.

E poi ci sono Igor e la sorpresa stagionale del club viola, Luca Ranieri che, secondo quanto riportato da La Nazione, sono entrambi in attesa di una mossa importante e decisiva per il loro futuro, visto che hanno un accordo con la Fiorentina in scadenza nel giugno 2024. Che cosa farà il club di Commisso con loro due?