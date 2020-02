Il Milenkovic ritrovato: una crescita esponenziale per il difensore viola, in attesa del mercato estivo

Tra i giocatori della Fiorentina, ultimamente rischia di passare un po’ sotto traccia Nikola Milenkovic. Un fatto sicuramente positivo, se lo motiviamo in relazione agli errori che invece stanno mettendo in cattiva luca i suoi colleghi Pezzella e Caceres. Milenkovic invece sta mettendo in fila una serie di prestazioni più che sufficienti, in cui anche quando il reparto va male lui riesce sempre a cavarcela. Uno dei motivi potrebbe anche essere che, da quando non c’è più Montella, il serbo non è più costretto a impostare continuamente il gioco, cosa che sinceramente faceva molto male finendo spesso per lanciare il pallone a casaccio. Piuttosto, si evidenzia una buona crescita in fase difensiva e soprattutto un discreto senso del gol. Anche se ormai non segna da un po’, Milenkovic ha però timbrato il cartellino già tre volte in questa stagione, risultando sempre fondamentale. I suoi gol sono infatti risultati decisivi con l’Udinese un girone fa e contro il Sassuolo (ininfluente, invece, quello alla prima giornata contro il Napoli). Insomma MIlenkovic è in un ottimo periodo e sta tornando a rappresentare una sicurezza per la Fiorentina. In attesa di sapere cosa la società deciderà di fare con lui in estate, quando molto probabilmente emergeranno nuove offerte per aggiudicarsi il suo cartellino.