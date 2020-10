Il mini stadio del Viola-Park? Sarà aperto… a metà: ecco le condizioni in assenza della tramvia

Procederanno in parallelo le due opere in programma per Bagno a Ripoli: il Viola-Park e la tramvia. Per il nuovo Centro Sportivo della Fiorentina siamo all’antivigilia del consiglio comunale che ratificherà finalmente la variante urbanistica necessaria: da lì il club viola potrà chiedere ufficialmente i permessi a costruire e poi iniziare i lavori a partire da inizio 2021. La novità riguarda il mini stadio che sorgerà all’interno, destinato ad ospitare le gare di Primavera e Fiorentina Femminile: inizialmente era previsto da 5.000 posti, poi ridotti a 3.000, ma fino alla realizzazione della tramvia appunto, la capienza sarà ridotta a 1.500. Questo secondo quanto riportato da quiantella.it, che aggiunge che il cantiere tramviario dovrebbe chiudersi entro fine 2023, il che imporrebbe una capienza dimezzata almeno per i primi due anni di vita del Viola-Park: il tutto naturalmente sarà necessario per contingentare nel modo migliore l’afflusso delle persone nel nuovo centro sportivo viola.

