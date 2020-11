Il Ministro Franceschini irritato dalle parole di Commisso. Il retroscena da Roma

Il Ministro Franceschini, che proprio in questi giorni deve analizzare e valutare che tipo di ristrutturazione autorizzare sul Franchi applicando il nuovo decreto Salva-stadi, non ha gradito la lunga intervista del Presidente Rocco Commisso. Come rivela La Nazione, pare che a Roma la registrazione della chiacchierata sia stata ascoltata più volte e Franceschini non abbia nascosto la sua irritazione. Ci vorranno ancora almeno un paio di settimane prima che da Roma arrivino le risposte tecniche necessarie al secondo passaggio, ma certo Commisso non ha scelto la via più diplomatica per un confronto con il Ministero.

