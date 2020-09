Il mistero di Cutrone: l’Under 21 scende in campo ma il giocatore della Fiorentina è… sparito

Il mistero di Patrick Cutrone, potremmo chiamarlo così. Tra pochi minuti la Nazionale Under 21 di Nicolato scenderà in campo ma, nella distinta pregara, non c’è il giocatore della Fiorentina.

Tra gli azzurrini ci sono dei casi di Covid 19 che verranno isolati questa sera e lasceranno il ritiro, ma l’attaccante viola non dovrebbe essere fra questi perchè questa mattina si è allenato.

Nicolato, per questa prima sfida ha scelto Riccardo Sottil come titolare e Ranieri come riserva. Tra gli esclusi di lusso anche Pinamonti e quel Samuele Ricci che tanto piace alla dirigenza della Fiorentina.