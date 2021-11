Il molestatore della Beccaglia: “Non avrei mai pensato a tutto quello che sta succedendo. Il mio non è stato un atto di sessismo”

Al Corriere Fiorentino, ha parlato così Andrea Serrani, il molestatore di sabato pomeriggio protagonista dell’increscioso episodio ai danni della cronista Greta Beccaglia: “Il mio non è stato un atto di sessismo. Avevamo perso e ho fatto quel gesto in un momento di stizza e per goliardia”.

Poi ha proseguito: “Non avrei mai pensato a tutto quello che sta succedendo. Il mio avvocato sta cercando l’avvocato della giornalista: voglio farle le scuse ufficiali”.