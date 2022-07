Il momentaneo deserto a destra. Italiano fa la conta per il terzino e si ritrova una sola carta in mano

MOENA – Due amichevoli di fila segneranno la fine del ritiro sulle Dolomiti per la Fiorentina.

Il tecnico viola Italiano si ritrova scoperto però momentaneamente sulla fascia destra. La conta per il terzino finisce subito perché Dodô è appena arrivato in Italia e si è sottoposto alle visite mediche in mattinata. Venuti invece fa ancora la spola tra campo e palestra, con lavoro prettamente differenziato.

Non resta che il giovane Favasuli a disposizione, al quale tra l’altro l’allenatore ha dato molte indicazioni in questi ultimi giorni, per fargli capire che cosa vuole da un giocatore di fascia. Anche perché potrebbe avere molto spazio sia contro il Trento che con la Triestina.