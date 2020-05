Oggi e domani il centro sportivo sarà accessibile ancora per sedute di lavoro facoltative e individuali: il lavoro collettivo potrebbe ripartire da martedì. Fino a quel momento, resteranno chiusi gli spogliatoi, la palestra e tutti i locali interni del centro sportivo, e ciascun calciatore avrà a disposizione il proprio pallone, nominale, esattamente come stabilito dalla normativa in vigore. Così scrive La Nazione.