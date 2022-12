Il Mondiale stratosferico del marocchino vale al centrocampista della Fiorentina un riconoscimento speciale

Non è passato inosservato neanche al videogioco più noto sul calcio il Mondiale disputato da Sofyan Amrabat. Le prestazioni eccellenti contro avversari del calibro di Modric, De Bruyne e Busquets gli sono valse un riconoscimento anche dalla EA Sports.

La nota casa videoludica ha premiato il centrocampista della Fiorentina, inserendolo nel ‘Team of the Tournament’ (“formazione del torneo”) di Qatar 2022. La sua carta – all’interno della modalità ‘FUT’ in FIFA 23 – è stata potenziata e mostra valori importanti in due aspetti in particolare: fisicità e difesa. Scopri il resto degli attributi di Amrabat nella card riportata dal profilo della club gigliato: