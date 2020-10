Il mondo alla rovescia di De Paul, Ceccarini: “L’Udinese pensa di rinnovargli ancora il contratto”

Tutti gli anni sembra ormai pronto a lasciare Udine ma alla fine resta puntualmente in Friuli. E non solo, perché Rodrigo De Paul rinnova anche il contratto, lo ha fatto lo scorso anno fino al 2024, agevolando se non altro la posizione del suo club che non si trova certo alle strette e può permettersi di chiedere una cifra altissima. Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini però, l’Udinese starebbe addirittura pensando di allungare ulteriormente il suo contratto, di un altro anno, così da blindarlo fino ai 31 anni, in attesa dei 35-40 milioni richiesti.

De Paul, l’Udinese sta pensando al rinnovo con adeguamento fino al 2025 — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) October 2, 2020