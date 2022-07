Il Monza chiude per un altro calciatore cercato anche dalla Fiorentina: fatta per il prestito di Marlon dallo Shakhtar Donetsk

Non si ferma più il mercato del Monza. Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Gianluca Di Marzio, il club neopromosso avrebbe chiuso per il difensore dello Shakhtar Marlon. Il calciatore brasiliano era stato cercato anche dalla Fiorentina, che ha dovuto però fare delle scelte in materia di extracomunitari.

Il brasiliano arriverà in prestito dalla squadra ucraina, e sarà l’ennesimo rinforzo per un Monza che sta davvero conducendo una campagna acquisti incredibile.