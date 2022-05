Il Monza si illude, ma il Pisa accorcia le distanza nel finale e rimanda ogni discorso alla gara di ritorno

All’U-Power Stadium di Monza è andata in scena la partita d’andata della finale playoff di Serie B tra i padroni di casa e il Pisa. La squadra di proprietà di Silvio Berlusconi ha trovato il gol del vantaggio al 9′ con Dany Mota, mentre nella ripresa è arrivato il raddoppio firmato da Gytkjaer che sembrava chiudere i discorsi per la promozione. Nei minuti di recupero, invece, il Pisa ha trovato il gol del definitivo 2-1 firmato da Berra che rinvia il tutto alla partita di ritorno, in programma domenica in casa dei toscani.