Il Monza si inserisce nella corsa per Messias e l’offerta per il brasiliano potrebbe essere quella giusta

Adriano Galliani vuole regalare Messias a Giovanni Stroppa. Il Torino ancora non chiude per l’attaccante del Crotone e il suo ex allenatore lo rivorrebbe con lui in Serie B al Monza. La società lombarda avrebbe messo sul piatto 8 milioni + 2 di bonus, arrivando alla cifra richiesta dai calabresi. Ora però rimane da capire se il giocatore ha intenzione di scendere di categoria e provare insieme al Monza a tornare in Serie A. L’opzione Fiorentina intanto, sembra essere quasi del tutto tramontata. A riportarlo è monza-news.it