Il Monza supera la Fiorentina nella corsa a Gollini. I brianzoli pronti a mettere sul piatto ben 10 milioni

La Fiorentina è alla ricerca di un portiere che prenderà il posto del partente Dragowski. Il nome di Pierluigi Gollini è da settimane in orbita viola, ma l’ormai ex portiere del Tottenham sembra avvicinarsi al Monza. Secondo quanto riporta TMW, il futuro del portiere potrebbe essere proprio al club neopromosso che nelle ultime ore ha operato il sorpasso sul club di Commisso, puntando sulla formula per convincere l’Atalanta.

I brianzoli sono pronti infatti a chiudere a titolo definitivo, mentre la Fiorentina offre un prestito con diritto di riscatto. Da tenere aperta la possibilità che alla fine si possa arrivare alla fumata bianca con l’obbligo di riscatto, ma in ogni caso al momento il Monza è in pole per l’estremo difensore ed è pronto a investire circa 10 milioni di euro per il suo cartellino.