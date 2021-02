Il muro di mercato su Kouame e l’utilizzo da alternativa di Prandelli: futuro incerto per l’ivoriano

Condizionati forse anche dal gran gol in Coppa Italia (proprio contro l’Inter), in casa Fiorentina si decise di non lasciar andare Christian Kouame, primo obiettivo del Torino, sul punto anche di presentare un’offerta tra i 12 e i 15 milioni di euro. Un’occasione, volendo, anche per rientrare da un investimento nel quale evidentemente si crede, ma fino a un certo punto. D’altronde senza quella rete, la Fiorentina ci stava pensando eccome a liberarlo, considerato che per lui con Prandelli c’è spazio solo come sostituto di Vlahovic a gara in corso. Tralasciando il fatto che i due hanno un ruolo diverso, ma sembra quasi un lusso inutile volersi tenere in panchina un giocatore pagato 11 milioni (+ 7 di bonus) e atteso dal recupero dopo la rottura del crociato. Che tipo di progetto tecnico ha la Fiorentina per Kouame? Perché il muro improvviso innalzato a gennaio dovrà pur avere qualche giustificazione se rapportato al campo. Fin qui invece, la priorità continua ad essere l’equilibrio e l’unica punta, con buona pace dell’ivoriano.

0 0 vote Article Rating