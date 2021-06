Il muro Spezia che ha portato Pradè ad incontrare Fonseca. C’è un altro Ranieri che rientra nell’intreccio Italiano

L’irritazione dello Spezia verso Italiano e la Fiorentina è innegabile e non lascia spazio a molti gesti distensivi. Il muro alzato dagli americani ha indotto, i dirigenti viola, a varare nei giorni scorsi un piano B. Piano che, secondo quanto riportato da La Nazione, ha determinato un incontro che sarebbe avvenuto a Forte dei Marmi, tra il ds gigliato Pradè e l’allenatore portoghese Paulo Fonseca.

Adesso però i viola sono lanciati in direzione Italiano; per questo motivo lo Spezia sta cercando un suo sostituto. In questo senso è entrato sulle scene il nome dell’ex tecnico viola, Claudio Ranieri. Un altro Ranieri, dopo Luca, che viene visto dal club ligure come pedina di scambio per liberare lo staff di Italiano. L’ingaggio di 1,5 milioni, pur essendo superiore ai parametri dello Spezia, potrebbe essere compensato dall’introito del milione di euro incassato dalla clausola dell’attuale allenatore spezzino. Giampaolo, Venturato e Maran sono gli altri candidati alla panchina bianconera indicati dalla fonte citata.