Il Napoli affonda a Granada e adesso il passaggio del turno si fa a dir poco complicato

Sedicesimi di Europa League per il Napoli di Gattuso che, con una formazione in piena emergenza e imbottita di Primavera, sfida il Granada nella gara d’andata del turno eliminatorio. Le assenze di Koulibaly e Manolas si fanno sentire, tant’è che gli spagnoli affettano la retroguardia partenopea per ben due volte nel giro di due minuti: prima Herrera (19′) e poi Kenedy (21′) battono Meret e fanno 2 a 0 per la squadra di Martinez. Nel secondo tempo L’ingresso di Zielinski e Bakayoko non cambiano le sorti del match e la partita termina così 2 a 0 . Adesso il passaggio del turno si fa complicato, con gli uomini di Gattuso chiamati a ribaltare il risultato tra una settimana al Diego Armando Maradona di Napoli.

