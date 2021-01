Il Napoli apre alla Fiorentina per Malcuit: la trattativa è pronta, ma l’ultima mossa spetta a Pradè

La lacuna sulla fascia destra della Fiorentina è evidente. Anche nella gara di eri contro Caceres ha dovuto faticare molto contenere il terzino del Crotone Reca, e la mancanza di un giocatore di ruolo in su quella corsia si fa sentire sempre di più. Per questo motivo la dirigenza viola sta cercando un profilo adeguato sul mercato. Secondo quanto riportato da La Nazione, nelle ultime ore sarebbe stato lo stesso Napoli a richiamare la Fiorentina per riprendere il discorso relativo al futuro dell’esterno destro. Un’apertura totale che probabilmente alleggerirà anche le pretese economiche da parte del club partenopeo. Resterebbero ancora dei dettagli da limare, ma la trattativa è impostata sul prestito fino a giugno con diritto riscatto. Il ds viola Pradè ha in mano il destino del giocatore, ma sarebbe ancora in fase di valutazione per decidere se affondare o meno il colpo.

0 0 vote Article Rating