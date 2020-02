Il Napoli batte il Torino e lo lascia dietro alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel corso di un’altra giornata di campionato divorata dai rinvii, il Napoli di Gattuso infligge la sesta sconfitta consecutiva al Torino. Una rete per tempo: prima Manolas di testa su cross di Insigne e poi Di Lorenzo su perfetta assistenza di Mertens. I granata, ai quali non basta la rete nel recupero di Edera, restano così sotto la Fiorentina in classifica mentre i partenopei si avvicinano ancora alla zona Europa.

La CLASSIFICA di Serie A: Lazio 62, Juventus 60, Inter 54, Atalanta 45, Roma 42, Napoli 39, Milan 36, Verona, Parma 35, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo, Fiorentina 29, Torino 27, Udinese 27, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.