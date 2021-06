Il Napoli blocca Gattuso e Sarri

Matteo Politano alla Fiorentina? Il profilo potrebbe essere giusto per la nuova creatura che Gattuso sta mettendo in piedi assieme ai dirigenti viola, anche perché gli attaccanti esterni servono come il pane a questa squadra.

Però il Napoli non sembra essere molto disposto a trattare questo giocatore con altre società. Di più, secondo quanto riportato da La Repubblica, il club azzurro ha bloccato i tentativi fatti dallo stesso Gattuso, ma anche da Sarri per la sua Lazio, di prendere questo giocatore.

Questo perché Politano piace anche a Spalletti, neo tecnico dei partenopei, e lui resta al centro del progetto tecnico della compagine campana.