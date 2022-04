Il Napoli castiga l’Atalanta e la lascia alla portata della Fiorentina. L’Udinese esagera contro il Cagliari Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le partite di Serie A delle ore 15:00. Il Napoli, prossima avversaria in campionato della Fiorentina, vince a Bergamo in casa dell’Atalanta per 3-1. Gli orobici restano così raggiungibili dalla Fiorentina con soltanto un punto in più dei viola in classifica, mentre la squadra allenata da Spalletti sale momentaneamente in testa alla classifica a fare compagnia al Milan. L‘Udinese invece trionfa per 5-1 contro il Cagliari grazie anche alla tripletta di Beto.

I friulani raggiungono così Bologna e Empoli in classifica a quota 33, mentre il Cagliari resta quartultimo a 25.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Milan 66, Inter* 60, Juventus 59, Lazio 52, Roma, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Sassuolo 43, Verona 42, Torino* 38, Udinese**, Bologna*, Empoli 33, Spezia 32, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*Una partita in meno