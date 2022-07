Il Napoli cerca un secondo portiere: contatti con un ex viola

Promosso Meret a portiere titolare, con la conseguente cessione di Ospina, il Napoli di Luciano Spalletti è da qualche giorno alla ricerca di un secondo portiere per la prossima stagione. Se in un primo momento il profilo ideale sembrava poter essere Salvatore Sirigu, nelle ultime ore la trattativa si sarebbe arenata tanto che gli azzurri sarebbero già in contatto con un altro giocatore.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Rai Sport Damiano Giuntoli sarebbe pronto a portare a Napoli l’ex Fiorentina e Milan Ciprian Tatarusanu. Dopo la vittoria del campionato con i rossoneri potrebbe quindi continuare ancora in Serie A. Entourage del giocatore e dirigenza del Napoli sono in costante contatto e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio.