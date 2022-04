Il Napoli comunica l’affluenza allo stadio: cosa dovrà aspettarsi la Fiorentina

Era già preannunciato da qualche giorno ma oggi pomeriggio è arrivata l’ufficialità. La classifica del Napoli, e una squadra pronta a dar tutto per Spalletti, ha portato l’entusiasmo alle stelle nel capoluogo campano: il pensiero di poter conquistare lo scudetto dopo tanto tempo ha fatto tornare i tifosi allo stadio.

Secondo quanto comunicato dal Napoli, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, in occasione della partita di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà il tutto esaurito. Il club partenopeo consiglia inoltre ai propri sostenitori di recarsi in anticipo allo stadio, annunciando l’apertura anticipata dei fornelli all’esterno dell’impianto. La squadra viola dovrà aspettarsi quindi un clima più che bollente, un aspetto che aggiunge ulteriore pressione attorno allo spogliatoio gigliato.

Questo il comunicato del club partenopeo:

“In occasione della gara di Campionato contro la squadra della Fiorentina, in programma alle ore 15:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 12:00, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico“.