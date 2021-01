Il Napoli di Gattuso vince e aggancia le romane. Per il Parma è buio totale Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il match tra Napoli e Parma con la vittoria dei padroni di casa. Già nel primo tempo i partenopei in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Elmas al 32′. nella seconda frazione arriva anche il sigillo di Politano che fa 2 a 0 e chiude i conti. Riscatto per Gattuso dopo la sconfitta contro il Verona di una settimana fa. Vittoria importante che permette a gli azzurri di agganciare le romane in classifica al quarto posto.

Milan 46, Inter 44, Juventus 39, Napoli, Roma, Lazio 37, Atalanta 36, Sassuolo 31, Verona 30, Sampdoria 26, Benevento, Fiorentina 22, Udinese, Genoa 21, Bologna 20, Spezia, Torino, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.