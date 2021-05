Il Napoli di Gattuso vince ed è secondo in classifica aspettando domani. Udinese k.o. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Appena terminato l’anticipo della 36° giornata di Serie A tra Napoli e Udinese. Gli uomini di Gattuso, alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in Champions League, mettono subito le cose in chiaro e in tre minuti confezionano il vantaggio. Prima il solito Zielinski e poi Fabian Ruiz fanno 2 a 0 alla mezz’ora. Ci pensa Okaka a dimezzare le distanze prima dell’intervallo, mandando le due squadre nello spogliatoio con il risultato fermo sul 2 a 1. Nella ripresa i partenopei rimettono il piede sull’acceleratore: Lozano e Di Lorenzo calano il tris e poi il poker. Nel finale c’è spazio addirittura per la rete del definitivo 5 a 1 firmato Insigne. Napoli momentaneamente secondo in classifica aspettando le gare di domani.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 85, Napoli 73, Atalanta, Milan 72, Juventus 69, Lazio* 64, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 45, Verona 43, Udinese, Bologna 40, Fiorentina 38, Genoa 36, Cagliari, Torino 35, Spezia 34, Benevento 31,Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)