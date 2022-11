Il Napoli di Spalletti prima domina e poi rischia ma batte anche l’Udinese e allunga sempre di più davanti a tutti. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Ennesima vittoria del Napoli in questo campionato: nel primo anticipo del sabato i partenopei hanno battuto l’Udinese per 3-2 per la squadra di Spalletti, che ha letteralmente dominato questa prima parte di stagione e la chiude con un primato saldissimo, momentaneamente un +11 su Lazio e Milan, in attesa delle altre gare. A segno nel primo tempo il solito Osimhen e poi Zielinski, nella ripresa invece il ritrovato Elmas. Tra il 79′ e l’82’ però prima la girata mancina di Nestorovski e poi il sinistro da fuori di Samardzic mettono qualche brivido al Napoli, che però tiene il risultato fino al termine.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 41, Lazio 30, Milan 30, Juventus 28, Atalanta 27, Inter 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Empoli 17, Bologna 16, Sassuolo 16, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.