Il Napoli e la gaffe dell’autoproduzione delle maglie. I partenopei in ritiro sulle dolomiti con…lo sponsor coperto

L’inizio di stagione del Napoli non è dei più semplici. Niente di grave ed irreparabile, ma qualche intoppo c’è stato.

Come scrive Calciomercato.com, si tratta delle divise da gioco, per le quali si è tanto discusso negli ultimi mesi. A partire dalla rottura con la Kappa fino all’idea dell’autoproduzione, senza la volontà di affidarsi ad uno sponsor tecnico, soprattutto per avere maggior libertà.

Ad oggi però il Napoli non ha ancora presentato le divise ufficiali da gioco. Nessun problema fin qui dato che è solito farlo a ritiro in corso. La defezione è che la situazione sembra ancora essere in alto mare in quanto non sono ancora nati neanche i kit per la stagione 2021/22.

Il Napoli ci ha voluto mettere una toppa, in tutti i sensi. Oggi i giocatori sono arrivati a Dimaro e sono scesi in campo per il primo allenamento pomeridiano. Le divise da passeggio e quelle d’allenamento sono le stesse dello scorso anno. Presente ancora Kappa, assente invece lo sponsor commerciale Kimbo. Quest’ultimo – sul retro della maglia – è stato coperto con la scritta “SSC Napoli”.