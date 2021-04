Il Napoli è pronto a rimpiazzare Gattuso con uno degli “ambitissimi toscani”, contatti in corso da tempo

Il Napoli sta cercando un sostituto per rimpiazzare Rino Gattuso, che a fine stagione dirà addio alla società partenopea. Il nome in pole, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, sarebbe quello di Luciano Spalletti, con il quale i contatti vanno avanti da più di un mese. Per il futuro della panchina viola si era parlato anche del tecnico originario di Certaldo, che adesso sarebbe intrigato dal progetto di De Laurentiis. Per la Fiorentina il nome preferito è ancora quello di Gattuso.