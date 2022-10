Il Napoli è straripante anche a Cremona e Simeone è decisivo: azzurri soli in testa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un altro show del Napoli che passa in modo netto anche a Cremona, contro la Cremonese di Alvini: successo per 4-1 degli azzurri firmato nel primo tempo dalla rete su rigore di Politano. Nella ripresa il pari momentaneo di Dessers ma nel finale partenopei scatenati: prima la rete di testa del Cholito Simeone, poi al 93′ la fuga con assist di Kvaratskhelia per il tap-in di Lozano. E infine nel finale cross pennellato di Di Lorenzo per la testa di Olivera. Squadra di Spalletti sola in testa alla classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 23, Atalanta 21, Milan, Udinese 20, Lazio 17, Roma 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza, Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia, Empoli 8, Lecce, Bologna 7, Verona 5, Cremonese, Sampdoria 3.