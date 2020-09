Il Napoli esagera contro Badelj e compagni. Vittoria esterna per il Milan che però perde Rebic – Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18 erano in programma due partite di Serie A: Napoli-Genoa e Crotone-Milan. La prima ha visto trionfare i partenopei con un pesantissimo 6-0, che ha portato la firma di Lozano (doppietta), Zielinski, Mertens, Elmas e Politano. In campo anche l’ex Fiorentina Badelj, uscito sullo 0-3. Vittoria anche per il Milan, 2-0 sul campo del Crotone con il rigore di Kessie e il raddoppio di Brahim Diaz. Nella ripresa da segnalare un brutto infortunio per l’ex viola Rebic che ha dovuto abbandonare il campo.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Verona, Milan 6, Sassuolo 4, Genoa, Juventus, Napoli, Fiorentina, Milan, Atalanta, Lazio, Benevento, Inter 3, Cagliari, Roma, Bologna, Crotone, Parma, Sampdoria, Spezia, Udinese, Torino 0.