Il Napoli fa il prezzo di Maksimovic, anche per la Fiorentina

Di certo c’è che Nikola Maksimovic non rinnoverà il suo contratto con il Napoli, in scadenza tra un anno. Per il resto Gattuso non lo reputa un titolare e il suo club potrebbe liberarsene sul mercato: da Napoli danno anche la Fiorentina tra le società interessate ma ad un prezzo non proprio accessibilissimo, dato che si parla di circa 15 milioni di euro. L’altro club su Maksimovic è la Roma, nel caso viola però sarebbe un’opzione valutata solo in caso di uscita di Milenkovic.

0 0 vote Article Rating